Londra invia email per il Pentagono al Mali | alleato di Mosca

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine dopo che alcuni funzionari hannoto per errore al(strettodicon informazioni riservate destinate al ...

Gli analisti hanno sostenuto che al confronto l'errore di sia di poco conto. Un portavoce del ministero della Difesa ha dichiarato che le mail spedite per errore "non contengono informazioni ......

Il ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine dopo che alcuni funzionari hanno inviato per errore al Mali (stretto alleato di Mosca) email con informazioni riservate destinate al Pentago ...Mosca potrebbe ricorrere a provocazioni e colpire navi civili nel Mar Nero per incolpare l'Ucraina, avverte Kiev. La Nato aumenterà la vigilanza nella regione, assicura Stoltenberg. Oggi ...