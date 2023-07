L' ombra di Wagner sul colpo di Stato in Niger Spunta un audio di Prigozhin

(Di venerdì 28 luglio 2023) Continuano a non essere chiari i contorni deldiin, ma i golpisti sembrano aver preso in mano, almeno momentaneamente, il controllo del Paese. Il generale Abdourahmane Tchiani, capo della guardia presidenziale, appare in tv dove viene presentato come presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della Patria e dove spiega di aver rovesciato il governo democraticamente eletto del presidente Mohamed Bazoum, che attualmente sarebbe nelle mani degli insorti, a causa del "malgoverno e del deterioramento della situazione della sicurezza", nel Paese. Tchiani, 62 anni e stretto alleato dell'ex presidente Mahamadou Issoufou, che ha guidato il Paese fino al 2021, secondo alcuni media locali sarebbenel mirino di Bazoum che avrebbe voluto rimuoverlo dalla sua carica e questo avrebbe ...

L'di Mosca Tutto questo accade in un'area in cui i confinanti Burkina Faso e soprattutto il ... Ma non solo: un'organizzazione di Mosca legata al gruppo paramilitareavrebbe diffuso un ...In Burkina Faso da tempo aleggia l'della Federazione Russa, con una crisi dimenticata dai ...in modo sbrigativo mentre si sono affacciati all'orizzonte gli uomini della compagnia privata. ...Mohamed Bazoum , democraticamente eletto nel 2021, nel maggio scorso aveva denunciato possibili interferenze delGroup nel suo paese dove alcuni esponenti politici erano stati arrestati per ...

L’ombra del gruppo Wagner dietro il colpo di stato in Niger ... Il Riformista

Continuano a non essere chiari i contorni del colpo di Stato in Niger, ma i golpisti sembrano aver preso in mano, almeno momentaneamente, il ...Alleato chiave dell'Occidente nella lotta ai terroristi islamici e per fermare i flussi di migranti diretti verso le nostre coste: la destabilizzazione del Niger aiuta Mosca ad allargare la sua influe ...