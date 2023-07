Locarno 2023 | Riz Ahmed e Stellan Skarsgård non saranno al festival a causa dello sciopero degli attori

IlFilm Festivaldovrà fare i conti con l' assenza di molte star a causa dello sciopero degli attori, tra cui quella di Riz Ahmed e Stellan Skarsgård . Il programma delle proiezioni, ...L'attore britannico Riz Ahmed, Excellence Award Davide Campari, ha comunicato che non raggiungeràper presenziare alla consegna del premio in Piazza Grande durante la cerimonia di ...... e l'allora sindaco diFrancesco Balli . Nell'occasione verrà presentata la ristampa ... La sezione speciale del Premioprevede la partecipazione con elaborati che abbiano come tema la ...

Locarno 2023: Riz Ahmed e Stellan Skarsgård non saranno al ... Movieplayer

L'edizione 2023 del Locarno Film Festival dovrà fare i conti con l'assenza di alcuni ospiti, tra cui Riz Ahmed e Stellan Skarsgård, che avrebbero dovuto essere premiati.Presidente di Giuria per la rassegna in Piazza Grande dal 2 al 12 agosto, l’attore figlio d’arte confessa: «Ho una fifa blu ma sono felice all’idea di vedere tre film al giorno» ...