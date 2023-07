Lobotka preoccupa | nuovo infortunio in casa Napoli? Ecco quello che è successo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tifosi delin apprensione per le condizioni di Stanislav, che ha abbandonato la sessione d’allenamento in anticipo. Il ritiro estivo dela Castel Di Sangro è iniziato con una nota dizione per i tifosi. Durante l’allenamento pomeridiano al Teofilo Patini, Stanislavha dovuto abbandonare in anticipo la sessione di lavoro. La sua uscita anticipata dal campo, con il ginocchio sinistro fasciato, ha destato apprensione tra gli spettatori presenti sugli spalti. Il centrocampista slovacco si è trovato alle prese con un problema fisico durante la partitina che lo ha costretto a fermarsi prima del termine previsto. Mentre Rudi Garcia sta cercando di preparare al meglio la squadra per la prossima stagione 2023-24, la situazione didiventa una ...

L'esborso di 15 milioni per un'alternativa anon sarebbe il massimo. Magari, cambiando la ... Ciò che mi, però, è la concorrenza dei club di Premier, che vantano maggiori risorse da ...Nel primo tempo sidi difendere e contenere, sa dare il là all'azione di ripartenza ma lo ...6,5: grande classe, sempre. Visione di gioco impressionante, tiene in equilibrio il ...È un Napoli diverso dal solito, meno spumeggiante e più concreto, che sipiù di contenere ... Dentro Lozano per Politano, poi Elmas e Zielinski per Kvaratshkelia e: sabato c'è l' ...

Infortunio Mario Rui e Lobotka, le condizioni degli azzurri non preoccupano CalcioNapoli1926.it

E' serio l'infortunio occorso a Mario Rui durante l'amichevole con la Spal di lunedì scorso. Lesione di primo grado al retto femorale ...L'infortunio occorso durante Napoli-Spal a Mario Rui prima e Lobotka poi non preoccupa: i due azzurri ieri non si sono allenati ma sono già in ripresa. Ne parla oggi il Mattino , ecco quanto evidenzia ...