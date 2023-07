Lo struccante giusto non rovina l' abbronzatura | anzi | aiuta la pelle del viso a restare più sana e limpida | anche sotto il sole Come struccarsi bene nelle sere d' estate

(Di venerdì 28 luglio 2023) Usare dei buoni struccanti è fondamentale, 365 giorni all’anno,compresa. Molte però rendono la detersione estiva più light, con la convinzione che rovini l’. Il segreto è scegliere prodotti “pro tan” ovvero che rispettino non solo il colorito acquisito in vacanza ma soprattutto la, provata dall’esposizione. Facciamo chiarezza. Struccanti: i migliori esceglierli guarda le foto Leggi› Struccanti: ...

... ma che davvero mi ha fatto capire come l'uso dello strumentosia importante. E oltre la ... Da usare sia con la doppia detersione (da provare con il balsamodi Elemis ) sia con un ...Per essere seducente anche sotto l'ombrellone non basta il costume: scopri questi mascara che nutrono le ciglia regalando volume e lunghezza. Se prima che ... Serve unooleoso bifasico: ...... e addirittura dannoso per le ciglia, l'esperto ha una rassicurazione: 'Le nuove formulazioni sono sempre rispettose delle ciglia e facilmente rimovibili utilizzando lo'. Mascara, ...