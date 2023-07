Lo scivolo d' acqua crolla e i turisti rischiano di precipitare nel vuoto

Terrore in un parco divertimenti in Cina dove unodi vetro pineo disi è rotto e i "passeggeri" hanno rischiato di cadere nel vuoto 28 luglio 2023Per tutta la durata dell'anno è possibile giocare con il grandegonfiabile che atterra direttamente in. Per tutte le informazioni sui corsi di nuoto consulta il sito qui; la struttura è ...Non parliamo poi delloche attraversa la vasca degli squali. Il terzo parco acquatico più ... bottiglie d'; caricatore del cellulare portatile; salviette e fazzoletti; crema solare e ...Terrore in un parco divertimenti in Cina dove uno scivolo di vetro pineo di acqua si è rotto e i 'passeggeri' hanno rischiato di cadere nel vuoto ...Avevano deciso di fare un giro in barca lungo la riviera del Conero. Recuperati da Capitaneria e vigili del fuoco e trasbordati su un gommone.