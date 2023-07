LIVE – Scherma | Mondiali Milano 2023 | semifinali e finali spada femminile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lascritta delledellaa squadre aiin corso di svolgimento a. L’Italia continua a sognare altre medaglie e lo fa grazie al quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio che si sono conquistate un posto tra le migliori quattro formazioni della manifestazione iridata. Sportface vi racconterà gli assalti decisivi per il podio in tempo reale, con tutti gli aggiornamentiche non vi faranno mancare nulla di questo importante appuntamento. GLI AZZURRI IN GARA OGGI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO, ...