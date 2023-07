LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | spadiste in finale per l’oro! Sciabolatori per i piazzamenti

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:43 La situazione: spada femminile innel pomeriggio. Missione compiuta per le fiorettiste, che ripartiranno dai quarti didomani con la vincente di Germania-Spagna. Tra poco spazio all’ottavo didella spada maschile tra Italia ed Egitto, mentre alle 13.30 gli azzurri della sciabola sfideranno il Giappone nella semiper il quinto posto. 12:39 Davvero emozionante la semiappena conclusa. Sarà Italia-Polonia la sfida per la medaglia d’oro. Primo assalto alle 17.00. ITALIA-Svizzera 40-36! Prestazione superba delle azzurre, che portano la squadra di spada femminile inper40-36 ANCORAAA! E’!!! 39-36 +3 ITALIA!!! 38-36 SIIIII! ...

CAMPIONATI DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE - Milano, 27 luglio 2023 Qui i risultatiFinale Emura (Jpn) b. Georgiadou (Gre) 15 - 11 Semifinali Emura (Jpn) b. Gkountoura (Gre) 15 - 14 Georgiadou (Gre)