LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | spadiste in finale per l’oro | fiorettiste e spadisti ai quarti | sciabolatori per il quinto posto

Italia-Germania (sciabola maschile) 16-17: altre due! Ecco il Samele che conosciamo! Italia-Germania (sciabola maschile) 14-17: subito però la reazione! Due stoccate consecutive e gli azzurri si riavvicinano. Italia-Germania (sciabola maschile) 12-17: il foggiano si lascia aggredire e prende una stoccata pesante. Italia-Germania (sciabola maschile) 11-15: la Germania torna sopra di quattro e si entra così nel quarto assalto. Samele di nuovo in pedana, ora contro Bonah. Italia-Germania (sciabola maschile) 11-13: reazione di Gallo che si riavvicina grazie anche ad una revisione che gli dà ragione su una botta dubbia. Italia-Germania (sciabola maschile) 9-13: sale a quattro stoccate il vantaggio dei tedeschi. Per ora si è costretti a rincorrere. Italia-Germania (sciabola maschile) 9-11: Gallo molto dinamico ed ...