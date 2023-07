LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli a squadre di spada femminile e sciabola maschile OA Sport

Marini-Lefort, 5-4: stoccata in contemporanea, ma la priorità questa volta è di Tommaso. Marini-Lefort, 4-4: ottima para ...La diretta testuale delle semifinali e delle finali di fioretto maschile, valevoli per i Mondiali di Milano 2023. L'unico azzurro rimasto in corsa è Tommaso Marini, che grazie al successo ai danni del ...