LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | sciabolatori in pedana per un piazzamento prezioso | spadiste in finale per l’oro | fiorettiste e spadisti ai quarti

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAItalia-Germania (sciabola maschile) 30-37: Szabo però parte all’attacco e infila due stoccate a sua volta. Italia-Germania (sciabola maschile) 30-35: subito Luigi! Due botte per provare a scuotersi! Italia-Germania (sciabola maschile) 28-35: la Germania si “aggiudica” anche questo assalto, portando a sette il proprio vantaggio. Non è finita! Samele nell’ottavo assalto ci ha abituati a rimonte straordinarie! Italia-Germania (sciabola maschile) 28-33: ancora un capolavoro di Bonah, che sta inventando stoccate eccezionali. Italia-Germania (sciabola maschile) 28-31: Berrè non ci sta e reagisce! Italia-Germania (sciabola maschile) 26-31: miracolo in arretramento di Bonah che si salva e piazza una stoccata meravigliosa. Italia-Germania (sciabola maschile) 26-30: Curatoli piazza una stoccata ma poi viene colpito ...