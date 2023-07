LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la finale della spada femminile

Leggi su oasport

Italia-Polonia, 8-5: Navarria tiene lontana l'avversaria, e poi la infila. Italia-Polonia, 7-5: altro colpo doppio. Le azzurre rimangono sul +2. Italia-Polonia, 6-4: stoccata doppia. Italia-Polonia, 5-3: Navarria schiva la stoccatapolacca e poi va a segno sul piede dell'avversaria. Italia-Polonia, 4-3: va a segno in allungo la polacca, che dimezza lo svantaggio. Italia-Polonia, 4-2: indietreggiando l'azzurra prende il ferro e va a segno in allungo. Italia-Polonia, 3-2: Mara Navarria va a segno nella parte inferiore del corpopolacca. Termina qui il primo round. Ora sarà la volta dell'assalto tra Swatowska-Wenglarczyk e Navarria. Italia-Polonia, 2-2: va a vuoto Fiamingo, mentre trova il bersaglio in allungo Trzebinska. Italia-Polonia, 2-1: aggressiva Fiamingo, che ...