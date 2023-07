LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | in pedana spadiste e sciabolatori nelle prove a squadre

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della penultima giornata deidi. A Milano sono terminati i tornei individuali, spazio dunque alle kermesse a, con l’Italia che vuole ergersi subito ad assoluta protagonista, dopo aver portato agevolmente ai quarti le compagini di sciabola maschile e di spada femminile. Si partirà però alle 9.00 con i primi turni della spada maschile e del fioretto femminile. Il dream team italiano potrà schierare le azzurre che hanno monopolizzato il podio, e partirà dunque con i favori del pronostico. Vietate le distrazioni, sempre dietro l’angolo in queste manifestazioni ricche di insidie e di possibili outsider. Dalle 10.00 spazio ai quarti di ...

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA Marini-Lefort, 5-4: stoccata in contemporanea, ma la priorità questa volta è di Tommaso. Marini-Lefort, 4-4: ottima para ...