LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 17 00 la finale delle spadiste Deludono gli sciabolatori | bene spadisti e fiorettiste

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Per adesso glivengono ancora premiati dal ranking. L’obiettivo prime quattro si allontana, ma rimane margine per essere la miglioreEuropee fuori dalla top4. L’avversaria in questo senso è proprio la Germania, che si avvicina a 14 punti di distanza. 15.35 Giornata sinora dolceamara per i colori azzurri. Ottime notizie dalla spada femminile, che porterà un’altra medaglia con le azzure che sfideranno17 la Polonia per l’oro. Passaggi ai quarti convincenti anche per, mentre la sciabola maschile rimane una nota dolente. 15.31 Un risultato che conferma le difficoltà attuali degliazzurri e che soprattutto complica il cammino verso Parigi. La Germania ...