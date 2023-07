LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | a breve la finale delle spadiste contro la Polonia

Leggi su oasport

16.51 Quest'oggi si sono svolte anche le prime fasi dei tornei a squadre della spada maschile e del fioretto femminile. In entrambi i tabelloni l'Italia ha raggiunto i quarti die si giocherà domani le chance di andare a medaglia. 16.48 In questa giornata si sono disputate le fasi finali dei tornei a squadre della spada femminile e della sciabola maschile. Nella spada l'Italia ha raggiunto laper l'orola, che avrà inizio alle 17.00. Nella sciabola la formazione italiana è arrivata sesta, avendo perso ai quartila Francia e nella finalina per il quinto postola Germania. 16.45 Bentrovati amici e amiche di OA Sport alla...