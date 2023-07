LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Quadarella e 4×200 sl col 3° tempo in finale Si riparte alle 13 00

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO E GLI ORARI DI SEMIFINALI/FINALI DI OGGI RISULTATI BATTERIE DELLA NOTTE 6.03: per ora è tutto, appuntamento a oggi13.00 per il racconto della sesta sessione di finali e semifinali. Grazie per averci seguito, a più tardi e buona giornata! 6.02. Si qualificano per le semifinali dei 200 dorso Margherita Panziera con l’11moe nei 50 stile Leonardo Deplano con il 14mo. Delusione cocente nei 100 farfalla con le eliminazioni di Burdisso e Codia. Esce di scena anche Zazzeri, che ha perso lo smalto dei primi giorni, fuori nei 50 stile libero di cui è stato finalista olimpico. 6.01. Torna a splendere un po’ di azzurro nella sesta mattinata di gare. Arrivano altri due ...

Quinta giornata dei Mondiali in vasca a Fukuoka ancora priva di soddisfazioni per l'Italia. Sofia Morini eliminata in semifinale nei 100 sl, stessa sorte per Martina Carraro nei 200 rana. Chalmers oro ...Fukuoka, Giappone. Giorno 5. Ce ne facciamo una ragione. L'Italia da vasca oggi si prende del tempo. A medaglia non ci andiamo. Inutile anche l'appello ai miracoli: nessun azzurro nelle finali in ...Segui tutte le gare in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico diartistico ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Quadarella e 4x200 sl (col 3° tempo) in finale. Si riparte alle 13.00 OA Sport

Otto anni dopo l’edizione di Kazan, le azzurre tornano sul podio. Sei gol di Bianconi e cinque di Marletta. Alle 11 la finale per l’oro tra Olanda e Spagna ...Agenzia La genovese chiude le batterie con il 14mo tempo – Niente finale per Martina Carraro nei 200 rana, ai Mondiali di Fukuoka. La 30enne di Genova e vice campionessa europea –… Leggi ...