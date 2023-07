LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna con la 4×200 sl! Panziera fuori dalla finale Doppietta di O’Callaghan | regina dei 100 sl

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.38. Dopo la premiazione è in arrivo la prima semidei 50 stile libero con il vice campione europeo Deplano al via 13.34: Queste le finaliste dei 200 dorso donne: Peng, Smith, McKeown, Shanahan, Masse, Bernat, White, Forrester 13.33: Vince Smith in 2’07?52, seconda McKeown con 2’07?89, terza Bernat in 2’08?86 13.31: Niente da fare per una spenta Margheritache è sesta in 2’10?65. Manca totalmente la condizione perchè 2’08”anche discreta li vale. 13.30: Ai 100 Smith, McKeown, è settima13.28. Queste le protagoniste della seconda semidei 200 dorso donne, con margherita: 1 SHIRAI Rio JPN 10 SEP ...