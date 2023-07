LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Deplani in finale nei 50 sl! L’Italia sogna con la 4×200 sl! Panziera out in semifinale

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.52: In arrivo la secondadi oggi, quella dei 200 rana donne senza azzurre. Queste le protagoniste: 1 TETEREVKOVA Kotryna LTU 23 JAN 2002 2:24.12 2 BLOMSTERBERG Thea DEN 9 JAN 2002 2:23.19 3 DOUGLASS Kate USA 17 NOV 2001 2:21.99 4 SCHOENMAKER Tatjana RSA 9 JUL 1997 2:21.31 5 SCHOUTEN Tes NED 31 DEC 2000 2:21.71 6 KING Lilly USA 10 FEB 1997 2:22.68 7 HARKIN Abbey AUS 6 MAY 1998 2:23.65 8 WOG Kelsey Lauren CAN 19 SEP 1998 2:24.16 13.49: Questi i finalisti dei 50 stile libero. C’è Deplano, arriva l’11mo posto inper: McEvoy, Alexy, Proud, Cooper, Crooks, Deplano, Gkolomeev, Liendo 13.48: LEONARDO DEPLANO E’ INCON IL SESTO TEMPO! Vince McEvoy con ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 6. Il Setterosa è di bronzo. Le Azzurre di Carlo Silipo si sono accollate l'onore. Hanno sostenuto il peso della pallanuoto italiana perché quando il cuore si sobbarca lo ...Sesta giornata dei Mondiali diin vasca a Fukuoka. La 4x200 stile maschile va a caccia della medaglia contro Australia, Usa e Gran Bretagna. Deplano nei 50 stile e Panziera nei 200 dorso vanno a caccia del pass per le finali. ...SEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: sesto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...Sesta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca a Fukuoka. La 4x200 stile maschile va a caccia della medaglia contro Australia, Usa e Gran Bretagna. Deplano nei 50 stile e Panziera nei 200 dorso vanno a ...