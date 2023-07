LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | allarme farfalla | Burdisso e Codia subito fuori

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI4.06: Basta un’accelerazione nel finale a Margherita Panziera per chiudere al terzo posto dopo una parte centrale di gare non brillante. L’azzurra chiude in 2’10?90, alle spalle di White in 2’09?68, seconda Szabo-Feltothy con 2’10?38 4.01: La norvegese Loyning vince la seconda batteria con 2’13?97. Ora Margherita Panziera al via nella terza di cinque batterie 3.59: L’albanese Xhemollari si aggiudica la prima batteria dei 200 dorso donne con il tempo di 2’24?30 3.53: Questi i semifinalisti dei 100: Temple, Korstanje, Liendo Edwards, Grousset, Ponti, Rose, Kharun, Miladinov, Mota, Matsumoto, Guy, Matos Ribeiro, Cohen Groumi, Mussin, Frankel. Ci sarà spareggio tra Peters e Heilmann 3.52: Liendo Edwards vince l’ultima ...

Quinta giornata dei Mondiali in vasca a Fukuoka ancora priva di soddisfazioni per l'Italia. Sofia Morini eliminata in semifinale nei 100 sl, stessa sorte per Martina Carraro nei 200 rana. Chalmers oro ...Fukuoka, Giappone. Giorno 5. Ce ne facciamo una ragione. L'Italia da vasca oggi si prende del tempo. A medaglia non ci andiamo. Inutile anche l'appello ai miracoli: nessun azzurro nelle finali in ...Segui tutte le gare in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico diartistico ...

Italiani in gara: Quadarella torna in acqua per le batterie degli 800, il Setterosa affronta l’Australia per la medaglia di bronzo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO 15.05: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a questa notte alle 3.30 per la sesta sessione di batter ...