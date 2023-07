LIVE – Mondiali Fukuoka 2023 | semifinali e finali nuoto venerdì 28 luglio in DIRETTA

(Di venerdì 28 luglio 2023) Latestualedella sessione pomeridiana didi28deididelle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30. Prosegue il ricco programma iridato tra le corsie, con tante medaglie ma anche le carte olimpiche per Parigi 2024 in palio. Uniche specialità non olimpica di questa giornata, in cui quindi si lotterà solo per la gloria e non per i prossimi Giochi, sono i 50m stile libero maschili e i 50 farfalla femminili. Al via anche diversi azzurre e azzurri, pronti ad inserirsi nella lotta. L’appuntamento conè per le ore 13.00 italiane alla Marine MesseHall A della città ...

La partita Inghilterra D - Danimarca D di Venerdì 28 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata deiFemminili SYDNEY - Venerdì 28 luglio 2023 andrà in scena Inghilterra D - Danimarca D , gara valida per la giornata 2 della Coppa del Mondo Femminile , il fischio di inizio é in programma per ...Partite in Direttadel giorno su CalciomagazineFEMMINILI 02.00 Argentina - Sudafrica 10.30 Inghilterra - Danimarca 13.00 Cina - Haiti AMICHEVOLI 04:30 Juventus - Milan Pronostici per ...Il falco grillaio Matera ospita una delle maggiori colonie riproduttivedi questa specie, ...di House of the Dragon di Lorenza Negri L'intelligenza artificiale ha creato una versione...

LIVE Italia-Australia 16-14, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa, che grinta! Bronzo iridato 8 anni dopo! OA Sport

Otto anni dopo l’edizione di Kazan, le azzurre tornano sul podio. Sei gol di Bianconi e cinque di Marletta. Alle 11 la finale per l’oro tra Olanda e Spagna ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di scherma 2023. A Milano sono terminati i tornei individuali, spazio ...