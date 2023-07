LIVE – Mondiali Fukuoka 2023 | semifinali e finali nuoto venerdì 28 luglio in DIRETTA

(Di venerdì 28 luglio 2023) Latestualedella sessione pomeridiana didi28deididelle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30. Prosegue il ricco programma iridato tra le corsie, con tante medaglie ma anche le carte olimpiche per Parigi 2024 in palio. Uniche specialità non olimpica di questa giornata, in cui quindi si lotterà solo per la gloria e non per i prossimi Giochi, sono i 50m stile libero maschili e i 50 farfalla femminili. Al via anche diversi azzurre e azzurri, pronti ad inserirsi nella lotta. L’appuntamento conè per le ore 13.00 italiane alla Marine MesseHall A della città ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 6. Il Setterosa è di bronzo. Le Azzurre di Carlo Silipo si sono accollate l'onore. Hanno sostenuto il peso della pallanuoto italiana perché quando il cuore si sobbarca lo ...Sesta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca a Fukuoka. La 4x200 stile maschile va a caccia della medaglia contro Australia, Usa e Gran Bretagna. Deplano nei 50 stile e Panziera nei 200 dorso vanno a caccia del pass ...La partita Cina D - Haiti D di Venerdì 28 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata Mondiali femminili ADELAIDE - Venerdì 28 luglio 2023 , alle ore 13:00 la Cina D sfiderà Haiti D per la giornata 2 del Mondiale Femminile . L'incontro si disputerà allo stadio Coopers Stadium e sarà ...I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: sesto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...