LIVE Italia-Australia | Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA | alle 06 00 in acqua il Setterosa per il bronzo

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.40 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentrovati allatestuale di, finale per ildeidi2023. Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, finale per il terzo posto aidi2023, in scena a Fukuoka, Giappone. Ilva alla ricerca delin una rassegna iridata 8 anni dopo l’ultima volta. In quell’occasione, Kazan 2015, le azzurre ebbero la meglio proprio ...