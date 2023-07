LIVE Italia-Australia 14-11 | Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA | provano ad allungare le azzurre

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5’16” Goooooooooooooooool! Che conclusione di Roberta Bianconi, la quale trova l’incrocio dei pali.14-11. -5’40” Altra grande parata di Banchelli. Nel tentativo di ripartenza viene espulsa la numero 10na. -6’25” Tiro dalla lunga distanza di Bianconi, ma risponde presente Palm. -6’58” BANCHELLI!!!Caterina devia la conclusione dai 5 metri.rimane avanti di due. -6’58” Rigore per l’! -7’04” Finisce qui il Mondiale di Amy Ridge, per tre falli gravi. -7’37” Che riflesso Banchelli!! Il portiere azzurro riesce a salvare la propria porta dopo la deviazione della traversa. -8’00 Ultimo sprint vinto dall’, anche se le due atlete sono arrivate quasi in ...

LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa in acqua alle all'alba per il bronzo OA Sport

Il Setterosa disputerà la finale per il bronzo ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 28 luglio, alle ore 06.00 italiane, quando le azzurre affrontera ...