LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | pole di Leclerc | Verstappen penalizzato! La griglia di partenza | Sainz in seconda fila

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.19 Questi i tempi nel Q3: 1 MaxRed Bull Racing 1:46.168 62 CharlesFerrari+0.820 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 6 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.919 65 CarlosFerrari+0.984 6 6 Oscar PIASTRI McLaren+1.197 6 7 Lando NORRIS McLaren+1.501 6 8 George RUSSELL Mercedes+1.637 5 9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.675 6 10 Lance STROLL Aston Martin+2.673 7 18.18 Dallaposition partirà Charles, visto cheè penalizzato di cinque posizioni e scatterà dalla sesta posizione. 18.17CLAMOROSO! 1:46.168, Perez si mette in terza posizione, mentre Hamilton è quarto. Quinto. 18.16 CHE GIRO PER! ...

16:40 GP, qualifiche: ilTIMING 16:55 Sainz primo nelle FP1 sotto la pioggia Nel corso delle prove libere della mattina ( qui il resoconto ) il più veloce è stato il ferrarista Carlos Sainz davanti ...... è Sainz il più veloce Formula 1 GP2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW GP2023: ... Se vi siete persi la chiacchierata, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in ...

LIVE F1 GP Belgio, qualifiche in corso. Inizia la caccia alla pole La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz rimane dentro con gomma intermedia: è un bel rischio. Tutti stanno montando gomma slick. 17.43 Valtteri Bottas ...La diretta delle qualifiche del GP Belgio di Formula 1 oggi a Spa-Francorchamps per definire la pole position della gara di domenica: gli orari TV8 e ...