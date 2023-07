LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | pioggia battente a Spa | poca azione in pista

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Gasly stesso, dopo aver segnato anche il record nel T2, sbaglia tutto nella chicane finale e rovina il suo giro. Si lancia Leclerc, mentre arrivano notizie importanti dal paddock 13.53 Sergio Perez completa il suo primo giro lanciato su tempi altissimi. Sainz torna subito ai box. Gasly inizia con record nel T1 e T2 13.52 Scendono inanche Piastri, Gasly, Ocon, Leclerc e Alonso. Manca all’appello sono Max! 13.51 Carlos Sainz chiude il suo primo giro in 2:09.081 a 687 millesimi da Albon. 13.50 Entra inanche Norris, mentre Sainz sta facendo davvero fatica a tenere in strada la sua SF-23. Ecco anche Perez, ovviamente con full wet. 13.48 La Ferrari ha appena montato le full wet sulle vetture e, infatti, Carlos Sainz decide di dare il via alla sua sessione. La ...