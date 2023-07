LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | pioggia battente a Spa | ma alle 17 00 si parte per le qualifiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F11 RED BULL RACING HONDA RBPT 452 2 MERCEDES 223 3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 184 4 FERRARI 167 5 MCLAREN MERCEDES 87 6 ALPINE RENAULT 47 7 WILLIAMS MERCEDES 11 8 HAAS FERRARI 11 9 ALFA ROMEO FERRARI 9 10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2 16.40 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F11 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 281 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 171 3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 139 4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 133 5 George Russell GBR MERCEDES 90 6 Carlos Sainz ESP FERRARI 87 7 Charles Leclerc MON FERRARI 80 8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 60 9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45 10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31 11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 27 12 Pierre Gasly ...

... è Sainz il più veloce Formula 1 GP2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW GP2023: ... Se vi siete persi la chiacchierata, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in ...Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Qualifiche del Gran Premio del, dodicesimo atto del campionato 2023 di F1, l'...DIRETTA QUALIFICHE GRAN PREMIO DELA PARTIRE DALLE 17:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici ...

LIVE F1 GP Belgio, grande pioggia a Spa. Sainz il più veloce, poi le due McLaren La Gazzetta dello Sport

Amici di Motorionline, rieccoci collegati per le qualifiche del Gran Premio del Belgio. A partire dalle 17:00 inizieremo la diretta delle tre sessioni (Q1, Q2 e Q3) che determineranno la griglia di pa ...Con un meteo sempre molto incerto, ci avviamo alla dodicesima qualifica del Mondiale 2023. La pole che determinerà la griglia di partenza del GP si assegna oggi e non domani per il ritorno della ...