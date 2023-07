LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | Leclerc primo nel Q1 | Sainz è quarto! Ferrari brillante sul bagnato

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 Questi i tempi del Q1: 1 Charles1:58.300 2 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.215 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.263 24 Carlos+0.388 2 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.534 2 6 Oscar PIASTRI McLaren+0.572 2 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.599 1 8 George RUSSELL Mercedes+0.735 2 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.744 2 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.184 2 11 Pierre GASLY Alpine+1.211 2 12 Esteban OCON Alpine+1.334 2 13 Lance STROLL Aston Martin+1.363 2 14 Lando NORRIS McLaren+1.681 2 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.720 2 16 Alexander ALBON Williams+2.014 2 17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.532 2 18 Logan SARGEANT Williams+3.235 1 19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.859 2 20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.866 2 17.32 Si è ...

16:40 GP, qualifiche: ilTIMING 16:55 Sainz primo nelle FP1 sotto la pioggia Nel corso delle prove libere della mattina ( qui il reseconto ) il più veloce è stato il ferrarista Carlos Sainz davanti ...... è Sainz il più veloce Formula 1 GP2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW GP2023: ... Se vi siete persi la chiacchierata, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in ...Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Qualifiche del Gran Premio del, dodicesimo atto del campionato 2023 di F1, l'...

LIVE F1 GP Belgio, qualifiche in corso. Leclerc primo nel Q1 La Gazzetta dello Sport

La diretta delle qualifiche del GP Belgio di Formula 1 oggi a Spa-Francorchamps per definire la pole position della gara di domenica: gli orari TV8 e ...Sul circuito di Spa-Francorchamps prendono il via le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domenica ...