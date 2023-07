LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | Leclerc primo e Sainz terzo dopo il primo tentativo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13 Primae poi: le due Ferrari tornano in pista, subito dietro Max Verstappen. 18.12 Le due Mercedes sono rimaste in pista per fare subito il secondo giro, ma si sono migliorate di poco: sesto Hamilton e nono Russell. 18.11 Questa la classificailtentativo: 1 CharlesFerrari 1:47.931 5 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.128 53 CarlosFerrari+0.421 5 4 Oscar PIASTRI McLaren+0.578 6 5 Lando NORRIS McLaren+0.770 5 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.949 5 7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.233 4 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.350 5 9 George RUSSELL Mercedes+1.553 5 10 Lance STROLL Aston Martin+2.396 4 18.10 Carlosla mette in terza ...