LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | le due Ferrari approdano al Q3 | che rischio per Verstappen!

17.52 LECLERC SI METTE IN TERZA POSIZIONE! A mezzo secondo da Piastri! Verstappen in Q3 come decimo! Il campione del mondo ha rischiato grosso. 17.51 Piastri al comando con 1:51.534, Leclerc non ha fatto un gran primo settore ed è dodicesimo. Ha bisogno del giro ilsta. 17.50 Norris si accende con gomma soft: 1:54.051, subito dietro Sainz. Tutti stanno migliorando le loro prestazioni. Leclerc ha trovato traffico e si deve rilanciare: è ottavo. 17.49 Tutti si stanno migliorando con gomma soft, Leclerc addirittura fucsia nel primo settore con 32.405. 17.48 Ocon tocca le barriere e danneggia l'ala anteriore: costretto a rientrare ai box il pilota Alpine. 17.47 Finora non sta pagando per nessuno la scelta della gomma da asciutto, solo Piastri si è migliorato, ma solo nel primo settore. 17.46 ...