LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | iniziano le qualifiche con dieci minuti di ritardo | arriva il sole a Spa!

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 SEMAFORO VERDE! VIA ALLEDEL GP DEL! 17.08 Le due Mercedes si mettono pronte sulla linea che delimita la fine della pit lane: Russell e Hamilton vogliono subito fare un giro con gomme intermedie per poi montare gomma slick. 17.06 Si può scendere in pista con gomma intermedia, ma è tutt’altro che improbabile che con il passare deisi passi anche alla gomma da asciutto. 17.03 Pioggia che in questiè cessata e la pista si sta già progressivamente asciugando: in lontananza si vedere anche ilsulla pista. 17.01adesso la comunicazione ufficiale che annuncia ildi...