LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | griglia di partenza | Leclerc in pole dopo la penalità a Verstappen!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI18.30 La nostradelle qualifiche del GP delfinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per approfondimenti e analisi. Buon proseguimento a tutti. 18.27 Anche partendo sesto, domenica il favorito sarà chiaramente sempre Max Verstappen. La Ferrari non deve illudersi, ma sperare nel podio non è proibito: da capire quale sarà la gestione delle gomme. 18.26 Questa ladiconsiderata ladi Verstappen (per la gara lunga di domenica): 1. Charles(Ferrari) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 4. Carlos Sainz (Ferrari) 5. Oscar Piastri (McLaren) 6. Max Verstappen ...