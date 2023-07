LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | a breve le prove libere | si lavora in ottica qualifiche!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.17 Cosa dobbiamo aspettarci da questa ora in pista? In primo luogo una Red Bull dominante. Certo, non è una notizia, ma la RB19 sui curvoni di Spa potrebbe davvero fare il vuoto in una maniera ancor più netta del solito come si è visto un anno fa. Verstappen, con il +5 in griglia sarà a caccia della pole per limitare i danni, mentre Perez farà di tutto per tornare al successo che manca da Baku 13.14 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata da Lewis Hamilton, capace di ottenere 6 partenze al palo (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020).Comprendendo Hamilton, sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Spa-Francorchamps. All’inglese si aggiungono Charles Leclerc (2019), Max Verstappen (2021) e Carlos Sainz (2022). 13.11 Sul ...