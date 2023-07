LIVE – Arnaldi-Lehecka 0-0 | quarti di finale Atp Umago 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il sanremese è reduce da due ottime vittorie ottenute rispettivamente ai danni del qualificato olandese Jesper De Jong e del connazionale Flavio Cobolli, anche lui passato attraverso il tabellone cadetto. Adesso perc’è la prima testa di serie dell’appuntamento balcanico. Quest’ultimo, dopo il bye all’esordio, ha avuto ragione dell’ex campione Slam austriaco Dominic Thiem. I due si sono incontrati lo scorso novembre nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano. In quell’occasione il giovane ceco ha prevalso in tre set abbastanza tirati.non partirà con ...

... entrambi i loro match saranno trasmessi su SuperTennis e saranno disponibilie on demand sulla piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, SuperTenniX., numero 76 ...SEGUI ILDI- LEHECKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Lehecka scenderanno in campo oggi (venerdì 28 luglio) . I due giocatori sono pianificati come primo incontro ...... avversario in singolare di Matteonei quarti, 64 36 10 - 2. In semifinale affronteranno ...SCORE ORDINE DI GIOCO MAIN DRAW SINGOLARE MAIN DRAW DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 27 luglio ...

LIVE - Arnaldi-Lehecka, quarti di finale Atp Umago 2023 ... SPORTFACE.IT

'Matteo è un grandissimo lavoratore, una caratteristica che ho intravisto da subito - ha aggiunto Arnaldi, coach classe 1992 che aveva già lavorato con Edoardo Eremin -. Ha una dedizione, una passione ...Il punto sul ranking di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, giunti ai quarti rispettivamente all'Atp 500 di Amburgo e all'Atp 250 di Umago.