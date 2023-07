L’Italia recupera solo l’11 per cento dell’acqua piovana In Puglia ed in Molise le dighe più “giovani” | età media di 41 e 35 anni In Liguria le più datate Media nazionale | 58 anni

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 28 luglio 2023) Di seguito il comunicato: Il 4 luglio 2023 è stato il giorno più caldo di sempre sulla Terra. In un contesto di crisi climatica e di riduzione della disponibilità di acqua, è prioritario ragionare sulle fonti di approvvigionamento idrico alternative e come efficientare il loro utilizzo. La Community Valore Acqua perdi The European House – Ambrosetti, al via dei lavori che porteranno alla realizzazione della quinta edizione del libro bianco “Valore Acqua per”, si fa portavoce di un approccio integrato: potenziare gli invasi e raccogliere le acque meteoriche, riutilizzare l’acqua a fini irrigui e industriali e promuovere la dissalazionemarina. A livello globale vengono generati 108 milioni di metri cubi al giorno di acqua dissalata; in Italia appena 650 mila (il 5,9% della produzione giornaliera europea). ...