L’Italia potrebbe ospitare gli Europei del 2032 insieme alla Turchia | quante chances ci sono e come funzionerebbe

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) Glidi calcio delro disputarsi in Italia e. La Figc e la federazione calcio turca hanno inviato una lettera congiuntaUefa in cui si candidano a organizzarela manifestazione calcistica. La decisione è maturata a seguito dell’incontro avvenuto a Roma nei giorni scorsi tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo turco Mehmet Büyükek?i. Italia erisultato ad oggi gli unici due Paesi candidati ail torneo. Di conseguenza, salvo sorprese, c’è la concreta possibilità che glisi svolgeranno in entrambi i Paesi. La decisione definitiva arriverà però nel corso della riunione del Comitato Esecutivo della Uefa prevista per il prossimo 10 ottobre a Nyon, in ...