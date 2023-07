L’Isola dei famosi | clamoroso | ex naufrago lasciato dalla fidanzata per un’altra donna?

(Di venerdì 28 luglio 2023) Curiosa vicenda che tocca da vicino un ex concorrente dedei: cosa è accaduto a Luca Vetrone Una curiosa vicenda ha scosso l’exLuca Vetrone. Il giovane modello, apprezzato nel corso dell’ultima edizione dedeisarebbe infatti statoper. Una storia che se confermata sarebbe decisamente sorprendente. Come raccontato da una follower a Deianira Marzano, esperta di gossip, Vetrone sarebbe rimasto con il cerino in mano dopo la particolare decisione della ragazza, che probabilmente fino ad oggi non si era resa bene conto di nutrire della simpatie particolari per il gentil sesso: “Io sono di Rimini ma vado spesso a Riccione dove vive mia cugina e ...

... che negli anni hanno punteggiato le collezionipiù ... La fase Jackie O Dopo'omicidio di JFK, Jacqueline Kennedy Bouvier, la ... Il matrimonio, sull'di Skorpios, il 20 ottobre di quell'anno ...Spunta una nuova indiscrezione su uno degli ex naufraghi deFamosi 2023 . Si tratta di Luca Vetrone , il quale pare sia stato lasciato dalla fidanzata una volta terminato il percorso in Honduras. Il modello sarebbe tornato single, in quanto pare ...Tornapedonale nelle frazioni di Episcopio e Lavorate e in ... è stata istituita'area pedonale in località Foce (Via Foce e ... LOCALITA' FOCE: È vietato il transitoveicoli, in Via Foce, ...