Lipsia | UFFICIALE il rinnovo di Marco Rose

LIPSIA, UFFICIALE IL RINNOVO DEL TECNICO MARCO ROSE - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Lipsia ha ufficializzato il rinnovo dell'allenatore Marco Rose. Il tecnico prolunga il suo contratto con i tedeschi per un ulteriore anno, quindi fino al 2025.Il Lipsia ha annunciato il rinnovo del contratto del tecnico Marco Rose fino al 2025. Rose ha commentato: "Quando ho guardato tutti i volti felici di migliaia di tifosi dopo aver vinto la Coppa, mi so ...