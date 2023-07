L' inferno di luglio | tra roghi e vittime del caldo

Leggi su agi

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - In Italia dall'inizio del 2023 sono andati in fumo per gli incendi ben 51.386 ettari, equivalenti a 73.408 campi da calcio. Lo denuncia Legambiente sottolineando che solo "tra il 25 e il 27sono bruciati ben 31.078 ettari di vegetazione". I numeri sono ricavati dai dati satellitari Effis (European Forest Fire Information System) che monitorano solo gli incendi superiori ai 30 ettari. La regione più devastata è la Sicilia (41.365 ettari pari all'80%), seguita da Calabria (7.390 ettari), Puglia (1.456) e Abruzzo (284 ettari). Nella sola provincia di Palermo, in tre giorni, sono stati percorsi dalle fiamme quasi 15.000 ettari, 17.957 da inizio anno (pari al 35% del totale nazionale). In quella di Agrigento 6.592 ettari bruciati, di Messina 3.963 e di Siracusa 3.957. In Calabria, nello stesso periodo in provincia di Reggio sono andati in fumo 6.388 ettari e ...