L’identikit di chi sceglie l’amore libero

(Di venerdì 28 luglio 2023) Felicemente impegnati in una relazione duratura di cui sono appagati, instancabili lavoratori e con uno stile di vita dinamico, questa è l’immagine che restituisce l’ultima indagine condotta da Ashley Madison sui suoi utenti tipo. Non è tutto: un team di psicologi della John Hopkins University rivela che le relazioni secondarie di chi sta sperimentando una relazione extraconiugale non danneggiano la relazione primaria. Tutti elementi che rispecchiano il desiderio collettivo di una società che cambia e si dimostra sempre più aperta a provare altre forme di relazione oltre alla tradizionale monogamia. Sono quasi 800mila gli italiani sulla piattaforma e, contro tendenza rispetto alle tradizionali dating app, il rapporto uomo vs. donna è quasi paritario. Secondo gli psicologi della John Hopkins University, il motivo per cui si ‘cerca altro’ fuori dalla propria relazione non è imputabile ...