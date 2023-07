li-sei deli – Milano

(Di venerdì 28 luglio 2023) li-seiVia Vigevano, 9 – 20144Tel. 02/49775083 Sito Internet: www.lisei.it Tipologia: ristorante coreano Prezzi: bibimbap 10€, sandwich 7€, dolci 3,50/4,50€ Chiusura: Domenica pomeriggio; Lunedì. Ogni terza domenica del mese chiuso tutto il giorno OFFERTA Aperta da un paio d’anni, questa bottega gastronomica coreana è un valido indirizzo in cui fermarsi per una pausa dal sapore esotico. Il menù, visionabile tramite scansione del QRCode, propone alcuni dei piatti tipici coreani, come il gustoso Bibimbap che abbiamo assaggiato nella versione vegetariana: il mix di riso, farro, orzo e riso venere era sormontato da una serie di verdure tagliate finemente e da una julienne di uova, con olio di sesamo, sesamo tostato e pesto di peperoncino fermentato servito a parte da dosare a piacere. Ben fatto anche il “bulgoghi&kimchi”, un sandwich ...

