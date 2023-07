L’ex Cannavaro rileva il campo Paradiso dove si allenava Maradona

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer anni è stato il teatro delle gesta in allenamento di Diego Armandoprima di finire in uno stato di profondo degrado. Ora ilè stato acquistato da Fabioe si aprono nuovi scenari. A dare l’annuncio sui social lo stesso difensore dell’Italia campione del mondo: “Adesso si può dire… le porte del Centrosi riapriranno“. “Oggi – spiega poiraggiunto dall’ANSA – ho fatto l’atto, hoto il centrodi Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L’idea è quella di ripristinare il, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere“. Risale all’anno scorso la messa in vendita del centro, situato nel ...