Lewandowski | il campione polacco è decisamente meglio che giochi solo a calcio…

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’asso offensivo del Barcellona Robert, in campo e soprattutto in area di rigore, non sembrerebbe non avere punti deboli, ma fuori dal terreno di gioco, ne ha sicuramente uno che in molti non conoscono, ma che a lui lo mette fortemente a disagio…durante un’intervista (Ansa)Uno degli attaccanti più forti del mondo. Un bomber da area di rigore che sa anche dialogare perfettamente con la squadra date le sue altissime capacità tecniche. Un vero cecchino davanti alla porta tanto che tutte le difese che devono affrontarlo, lo temono e cercano spesso di “ingabbiarlo”. Questo e tanto altro è Robert, numero 9 del Barcellona e della nazionale polacca. Il bomber dei catalani, da diverse stagioni è tra i bomber più prolifici e non sembra avere alcun punto debole sul campo… fuori dal terreno di gioco però non è ...

ha segnato 33 gol in 46 presenze in tutte le competizioni mentre la squadra di Xavi è stata incoronatadella Liga per la prima volta dal 2019. Ci sono molte cose discutibili ...... c'era anche lui in quel Barcellona che si laureò per la seconda voltad'Europa - è ... In realtàe compagni avrebbero dovuto affrontare i bianconeri di Massimiliano Allegri sabato ...Anche il Barcellonadi Spagna é al suo primo test stagionale. L'ultimo confronto risale ... Tridente offensivo composto da Dembelé,e Gavi. QUI JUVENTUS - Allegri dovrebbe ...

Lewandowski: «Se ho iniziato a pensare alla vita dopo il calcio Ho ... IlNapolista

L'Arabia Saudita convince un altro campione: tutto pronto per l'addio, andrà a guadagna 25 milioni a stagione.Immobile, Lukaku a Zielinski: la squadra dei ribelli. E chissà che anche da Mbappé non arrivi un no che rappresenterebbe uno slogan globale ...