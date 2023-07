L' Europa non ci dà gli aerei per spegnere gli incendi L' allarme di Musumeci

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 luglio 2023) «Non è possibile mendicare i Canadair. L'ricca e opulenta da un lato ci chiede l'efficientamento energetico ponendo limiti temporali all'abbattimento delle emissioni, dall'altro non ha una flotta aerea degna di questo nome». Il ministro perla Protezione civile e per le Politiche del mare Nelloè intervenuto alla Camera dei Deputati per una informativa sulla situazione del maltempo al Nord e glial Sud evidenziando l'urgenza che l'Unione europea si doti di sufficienti velivoli pergli. Ma non solo. «Credo che al netto di ogni sciocco negazionismo, bisogna finalmente prendere atto che questa nazione, fragile e vulnerabile, ha bisogno di una buona cura per poter essere nelle condizioni di affrontare eventi che sarebbe improprio ed errato considerare ancora ...