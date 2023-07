L’errore della Difesa britannica | una mail riservate per gli Usa finiscono al Mali alleato di Putin “Nessun rischio per la sicurezza”

... forse' unico punto debole di una monoposto che, alla prova dei ...un po' specie che le rivali debbano affidarsi alla sfortuna... incluse qualifiche disgraziate o qualche piccoloal ......forse qualcuno che ha pauraverità". Il disconoscimento dell'operazione politica arriva in casa, proprio da parte di Bonetti: "Io quel testo non'ho votato e per me è stato un grave...... Per Alghero, Sinistra in comune e PD per lamentarsisituazione e centrare la responsabilità sull'assessore Piras in merito alla gestione del servizio parcheggi. "Capiamo'imbarazzo dell'...

L’errore della Difesa britannica: una mail riservate per gli Usa finiscono al Mali (alleato di Putin) Il Fatto Quotidiano