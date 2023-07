(Di venerdì 28 luglio 2023) Con l’annuncio di Simon the Sorcerer: Origins, il publisher e sviluppatore vuole far cambiare passo allo sviluppo dei videogiochi nel nostro Paese

Era il 1993 quando Simon the Sorcerer debuttava su computer diventando uno dei punta e clicca più popolari e apprezzati: 30 anni dopo, la società romana annuncia un nuovo capitolo che debutterà nel 2024 su tutte le piattaforme, sviluppato dalla ligure Smallthing Studios. Un altro suggestivo ritorno nella categoria delle avventure

Leonardo Interactive si candida come nuovo polo del videogioco made in Italy la Repubblica

Dopo Guybrush e Le Chuck, nel 2024 tornerà anche l'irriverente maghetto ideato dalla AdventureSoft nei primi anni '90 con Simon The Sorcerer: Origins.Per celebrare il 30° anniversario di Simon the Sorcerer, Leonardo Interactive e Smallthing Studios annunciano l'arrivo di Simon the Sorcerer Origins nel 2024.