L’eleganza senza tempo della cucina di Stefano Baiocco sulla Riviera dei Limoni del Garda

(Di venerdì 28 luglio 2023) Villa Feltrinelli è uno di quei rifugi di esclusività e vacanza beneficio di pochi e facoltosi voyageurs du monde. Per chi è assetato di bellezza, entrare dal suo cancello verde e immergersi in una dimensione di calma placida e sospesa, di rumori ovattati e lago stanco, èombra di dubbio un’esperienza memorabile. Costruita nel 1800 come residenza di villeggiatura estiva, la dimora ospitò Mussolini nel fatidico biennio ’43-45 e successivamente venne rilevata da chi ne colse subito l’incredibile potenziale da un punto di vista di ospitalità a sette stelle. Venti camere per quaranta ospiti in tutto, un patio che accoglie una manciata di tavoli a sera e un servizio costantemente perfezionato. A smorzare quest’atmosfera così rigorosa arrivano in aiuto un personale di sala teneramente giovane nonché la personalità e la precarismatica dello chef. ...