Leclerc | la Ferrari continua a non incantare | ma la colpa non è sempre della macchina… VIDEO

Leggi su formatonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Charlese lano a non, ma ormai sembra che questo non faccia più notizia, visto che da diversi anni a questa parte purtroppo, ci siamo abituati a vedere le rosse,molto lontane dal podio finale. Anche nel GP di Ungheria, che si è corso domenica 23, le monoposto del Cavallino non sono riuscite ad andare oltre il settimo e l’ottavo posto e la macchina hato a mostrare i limiti che aveva già ampiamente mostrato in precedenza, ma èsolosquadra ovettura?in pista in Ungheria (Ansa)Spesso e volentieri infatti, si finiscecon il prendersela con la squadra, o con la vettura, ma non ...