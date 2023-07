Lecce | donna di 59 anni muore in ospedale con la febbre a 42° Ipotesi colpo di caldo | la struttura aveva finito il ghiaccio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Unadi 59è morta all’Vito Fazzi dilo scorso 21 luglio. La paziente era stata portata in Pronto soccorso dopo essere svenuta davanti al figlio di 14, si presume a causa del calore. Al momento del ricovero la sua temperatura corporea era di 42°C: stando alle prime ricostruzioni riportate da Repubblica, i sanitari non hanno potuto procedere con la cosiddetta terapia del freddo perché mancava il. Hanno quindi rimediato usando un lenzuolo bagnato e un tessuto posto sul capo. Le sue condizioni però, non sono migliorate. Anzi hanno continuato ad aggravarsi con il passare delle ore fino al decesso. Nei giorni successivi, la stessasanitaria ha fatto sapere di aver terminato le scorte die ha ...

Per la donna è iniziata una lotta tra la vita e la morte, ma il suo cuore ha cessato di battere in tarda serata, prima ancora di essere trasferita dall'ospedale nella Rianimazione di Casarano. E' morta nel "Vito Fazzi" di Lecce, in una delle giornate più calde degli ultimi anni, a causa di un colpo di calore. Ma ad aggravare la situazione di questa donna 59enne di Carmiano è stata l'assenza di attrezzature adeguate. Venerdì 21 luglio, mentre il Sud Italia era alle prese con le alte temperature portate dall'anticiclone africano, un ragazzino di 14 anni ha assistito allo svenimento della madre.