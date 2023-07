Le trattative Giugliarelli | ' Grande opportunità Mercato sul 4 - 3 - 3 e sulla categoria

Arriva il giovane terzino sinistro Andrea Bozzolan 'Casasola e Sgarbi hanno scelto di andare via'. . ...... due giocatori che potevano essere appetibili ma che sorprendono per le modalità: "... "Io voglio gente pronta a morire per il Perugia, lele fanno altri". Mister hai avuto modo ...... 'Io voglio gente pronta a morire per il Perugia, lele fanno altri'. Con Santopadre un ... Un dirigente giovane ma dalle idee ben chiareè stato insignito del ruolo di direttore ...PERUGIA - Emozione, senso di responsabilità e voglia di far bene. Jacopo Giugliarelli lo sottolinea più volte: "Abbiamo la necessità della qualità quotidiana del lavoro, è bene non fare proclami". Lui ...Il nuovo allenatore biancorossa ha spiegato quali sono le sue idee di gioco e non solo: "Voglio gente con senso di appartenenza". Presente anche il dirigente Jacopo Giugliarelli ...