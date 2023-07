(Di venerdì 28 luglio 2023) Lo ha rivelato l’ex pilota di Formula 1 della Ferrari Felipe Massa. È lui che ha postato sui social le foto dell’evento. Che, forse, doveva rimanere segreto. Invece, ecco la notizia: il premio Oscarhail fidanzato. A 19dalla proposta di matrimonio che l’ex direttore sportivo della Ferrari ha fatto all’attrice di origine malese. Il biglietto del matrimonio diA Ginevra, in Svizzera. Alla presenza – stando a quanto mostrano le foto – di pochissimi amici e familiari. Ma ciò che colpisce è il biglietto che ha accompagnato la cerimonia. E che racconta i dettagli ...

... ma ovviamente non potrà succedere subito, e il finale potrebbe lasciare più di qualcheal ... che ha un attacco di panico il giorno delle, promessa sposa al rampollo di una ricca ...Alfonso sarà il testimone didi Mimma . Con lui si è costruito un legame: ho partecipato ... La chiamava continuamente e ha cercato in tutti i modi di convincerla a farmi una. Ma lei non ...Dopo essere usciti insieme dal programma, Palmeri e Cammarota sono convolati ae i fan hanno ... Così, qualche mese fa, l'inaspettataaveva riempito di gioia la coppia: avrebbero avuto un ...

Le nozze a sorpresa di Michelle Yeoh, che ha sposato Jean Todt dopo 19 anni di fidanzamento AMICA - La rivista moda donna

Dopo 19 anni di fidanzamento, l'attrice Michelle Yeoh ha sposato il compagno Jean Todt a Ginevra alla prensenza di un invitato molto speciale ...Virginia Mihajlovic ha confessato che alcuni ospiti non le avrebbero fatto il regalo per le sue nozze con Alessandro Vogliacco.